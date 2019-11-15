Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin isimli teröristi Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu. Bunun ardından Türkiye'den konu ile alakalı çok sert tepkiler yükselirken son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Trump'a teröristin sorumlu olduğu terör eylemleri ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

ABD'Lİ SENATÖRLERİN AÇIKLAMALARINA ÇOK SERT TEPKİ

ABD'nin terörist Mazlum Kobani'nin vize işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamaya Türkiye'den çok sert bir tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Washington, Mazlum Kobani kod adlı teröriste ev sahipliği yapmamalıdır. Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, PKK yönetimindeki bir teröristtir. ABD'li senatörlerin Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısı kabul edilemez."

CIA, MAZLUM KOBANİ'NİN TERÖRİST OLDUĞUNU KENDİSİ BELGELEDİ

Başkan Erdoğan, Trump'la görüşmesinden sonra ABD dönüşü uçakta gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen "Terörist Mazlum Kobani ile ilgili bir de CIA belgesinden bahsettiniz. Bu ilk defa açıkladığınız bir şeydi? O belgenin içeriği neydi, ona nasıl tepki gösterdiler?" sorusunda mesajı vermişti.

Başkan Erdoğan, söz konusu belge hakkında şunları söylemişti: