Türkiye sevdasıyla hep 18 yaşındayız

Osman Nuri CERİT

Kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihten bu yana katıldığı her seçimi kazanan ve kesintisiz 17 yıllık iktidar başarısıyla Türkiye demokrasi tarihine adını yazdıran AK Parti, kuruluşunun 18’inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıldönümü, 14 Ağustos tarihinin Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle bu yıl, 23 Ağustos Cuma günü Genel Merkez’de düzenlenecek etkinlikle kutlanacak. Hazırlıkları süren etkinliklerde, AK Parti’nin kurulduğu tarih olan doğan 3 bin 700 gence doğum günü sürprizi de yapılacak.

ERDOĞAN KABUL EDECEK

AK Parti, kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001’de doğan 3 bin 700 genci tek tek tespit etti. AK Parti Gençlik Kolları ve Sosyal Politikalar Başkanlığı, 18’inci kuruluş yıldönümünde bu gençleri de ziyaret edip doğum günlerini kutlayacak ve doğum günü hediyesi verecek. Gençler arasından seçilecek 18 kişi ise AK Parti Genel Merkezi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı etkinliğe davet edilecek.

Tek tek ziyaret edeceğiz

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, etkinlik hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. Etkinliklerin bu yılki sloganının “Türkiye Sevdasıyla yaşımız Hep 18 Olacak” şeklinde belirlendiğini ifade eden Mahir Ünal’ın açıklamaları şöyle: “İnsanlar 80 yaşına da gelse ‘gönül yaşımız 18’ derler. Çünkü 18 yaşın heyecanı ve simgesel bir anlamı vardır. Biz de AK Parti’nin 18’inci Kuruluş Yıldönümünü bu heyecanla ve ‘Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18 Olacak” sloganıyla kutlayacağız. 14 Ağustos 2001’de doğan 3 bin 700 gencimizi tek tek ziyaret edip onların da 18’inci yaş gününü kutlayacağız.”