'Türkiye İttifakı'ndan fitne çıkarmaya çalıştılar'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 75. Genel Kurulu’nda konuştu. Son zamanlarda “kucaklaşma zamanı” ifadesinin moda olduğunu belirten Erdoğan, “Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için ‘Türkiye ittifakı’ dedik, Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen Türkiye ittifakı ifademizi, Cumhur İttifakı’nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir, sürükleyici gücüdür” dedi.

15 Temmuz’da kurduk

Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz gecesi kurşunların altında kurduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “O zaman bu ittifaktan kaçanlar Yenikapı ruhunu reddederek ortadan kaçmışlar, terör örgütleriyle kol kola seçimlere girmişlerdir. Terör örgütüyle el ele olanlarla ittifak halinde olamayız. Benim dört evladımın, Berat gecesinde şehit edildiği bir olayda, kusura bakmasınlar bizler buralara el bebek gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz."

Kadın programları aileyi bozdu

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Merkezi’nde 7. Aile Şurası’nda konuştu: “Ailede çözülme olursa, millet olarak varlığımızın tehlikeye girmesi kaçınılmazdır. Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız.”

NÜFUSUMUZU AZALTTILAR

“Yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. Doğum kontrolü dediler, aile planlaması dediler. Bu adımlarla nüfusumuz azaltıldı. Bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. Her yerde 3 çocuk derken bazıları ‘geçim meselesi’ diyor. Şunu unutmayalım her doğan rızkıyla doğar.”

MEDYAYA UYARI

“Medya organları kadın programları adına mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orada çok büyük bir sorun var demektir. Bu konuda medya organlarını özellikle uyarıyorum. Reyting için dizilerde çarpık ilişkiler özendiriliyor sosyal medyada şiddet teşvik ediliyorsa devletin attığı adımlar akim kalmaya mahkumdur.”

Bu ay 170’i aşkın teröristi bitirdik!

Başkan Erdoğan: “Güneydoğu’da artık bir huzur iklimi eskiyor. Bunun daimi kılacak olan yatırımdır. Sadece bu ay 170’i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir’de 12 YPG’liyi dün gece gözaltına aldık.”

Bosna Hersek'ten et ithal edilecek

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Külliye'de ortak basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek'in Balkanlar'ın mozaiği gibi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bosna Hersek'in huzur ve istikrarı yalnızca Balkanlar'ın değil, tüm Avrupa'nın barışı, istikrarı ve güvenliği bakımından önemlidir" dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Türk Akımı Projesi’nin Bosna Hersek’e intikali noktasında her türlü desteği vereceğiz. İmzaladığımız güncellenmiş serbest ticaret anlaşması 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Mutabakat muhtırasını imzaladığımız Saray Bosna - Belgrad otoyolu projesininin de Bosna Hersek’in istikrarına etki yapacağına inanıyorum. Bosna Hersek'ten et ithalatı noktasında da arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik.”