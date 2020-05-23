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  3. Türkiye çağrı yaptı: İslam ülkeleri Filistin için toplanacak
23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:21 | Son Güncelleme:

Türkiye çağrı yaptı: İslam ülkeleri Filistin için toplanacak

Türkiye çağrı yaptı: İslam ülkeleri Filistin için toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, Türkiye'nin girişimiyle, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planını görüşmek üzere teşkilat bünyesinde olağanüstü toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planının görüşüleceği İİT İcra Komitesi Olağanüstü Bakanlar Toplantısı kararı, Türkiye'nin öncülüğünde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü telefon diplomasisiyle alındı.

Filistin yönetimi, toplantı konusundaki resmi talebini İİT'ye Ramazan Bayramı'ndan sonra iletecek.


Türkiye çağrı yaptı: İslam ülkeleri toplanıyor
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