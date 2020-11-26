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26 Kasım 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

Türk gemileri Beyaz Liste'de

Türk gemileri Beyaz Liste'de
- OSMAN NURİ CERİT

Libya'ya insani yardım malzemesi taşıyan Türk bandıralı Roselina-A gemisinin Akdeniz'de korsanvari bir şekilde aranması dikkatleri Türkiye'nin deniz taşımacılığındaki rolüne çevirdi.

Türkiye 2008 yılından bu yana deniz taşımacılığında en güvenilir ülkelerin yer aldığı ‘Beyaz Liste’de.

63 ANLAŞMA İMZALANDI

Daha önce Türkiye’nin uluslararası sulardaki her 4 gemisinden birisi denetime tabi tutulurken, şimdi ise 100 gemiden biri denetlemeye girmeye başladı. Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarının kurucu ve etkin bir üyesi olan Türkiye, bulunduğu coğrafyada diğer ülke limanları ile 11 adet kardeş liman anlaşması imzaladığı gibi 63 denizcilik anlaşmasına imza koydu. Bu kapsamda denizcilikte en güvenli ülkeler arasında başı çeken Türkiye’nin yer aldığı Beyaz Liste dolayısıyla da gemilerinin izinsiz şekilde aranması mümkün değil. 

<p class='MsoNormal'>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Le

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