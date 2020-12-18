Türk düşmanlarıyla kirli mizah festivali

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivali’ne Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka’nın davet edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Karikatüristlerin, merkezi Fransa’nın Paris kentinde olan Jean Plantu’nun kurucusu olduğu ‘Cartooning for Peace’ yani ‘Barış için Karikatür’ isimli vakfın üyesi oldukları belirlendi.

2006’da kurulan vakfın kurucu başkanlığını ise Türkiye’yi Kürtleri katletmekle suçlayan ve başörtülü kadınları intihar eylemcisi gibi gösteren karikatürleriyle tepki toplayan Fransız Jean Plantu yapıyor.

‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Türkiye ve İslam düşmanı karikatüristleri İzmirliler ile buluşturmaya soyunan ve yine milletimizin kırmızı çizgilerini, İzmir’in değerlerini hiçe sayan Tunç Soyer’i şiddetle kınıyoruz” dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise “Depremler, salgınlar ve türlü acılarla yoğrulan ülkemizde Türk düşmanlarıyla festival yapmak düpedüz kendini bilmemektir, İzmirlilerle dalga geçmektir” dedi.

SOYER’E SUÇ DUYURUSU



Avukat Tarcan Ülük, 2 karikatüristi davet eden Soyer ve ilgili belediye yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İdare Mahkemesi’ne başvurarak, festival için yürütmeyi durdurma kararı alınmasını istedi. Duruma vatandaşlar da tepki gösterdi. Twitter’dan “ihanetin mizahı olmaz”, “Bu provokasyon engellenmelidir” tepkisi yağdı.