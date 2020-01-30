Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile Türkiye'den peş peşe tepkiler!

Twitter hesabından Türk Bayrağı resmi paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tepkisini şu sözlerle gösterdi:

''Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli.Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz.''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ırkçı harekete karşı; "AP’de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler." ifadelerini kullandı.

IRKÇI VEKİLDEN SKANDAL

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.