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  • Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı
07 Ekim 2020 Çarşamba 19:12 | Son Güncelleme:

Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Çelik, cinsel istismar suçundan yargılanacak.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı, yargılama yolu açıldı. TBMM Genel Kurulu’nda, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' le suçlanan Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması oylanarak kabul edildi.

Dokunulmazlığı kaldırılan Tuma Çelik hakkında kovuşturma ve soruşturma da başlamış olacak, yargılama yolu açılacak.

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