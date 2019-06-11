Tüm kanallarda ortak canlı yayın

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun planlanan ortak canlı yanının tarihi ve program moderatörü belli oldu. Programla ilgili detayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ortak bir basın toplantısıyla duyurdu.

MODERATÖR KÜÇÜKKAYA

Ünal, basın toplantısında şunları söyledi: “Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceklerdir. Canlı yayın herhangi bir kanal değil, tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir.”

CHP’li Altay ise ortak yayınla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Sayın İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit sürede, eşit soruyu soracak. Canlı yayını burada yaptığımıza göre İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik hizmet sağlanacaktır. Türkiye’de bütün yayın kuruluşları, bu yayınları alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir. Böyle bir 6 maddelik mutabakat metni ortaya çıktı. İstanbul’umuza adaylarımıza hayırlı olsun.”

İşte 6 maddelik mutabakat metni

1- Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya geleceklerdir.

2- Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

3- Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

4- Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

5- Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nden gerçekleştirilecektir.

6- Canlı yayın, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.

İmamoğlu İfadeye çağrılacak

Ordu Valiliği’nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonundaki görüntüleri incelemeye alındı. Savcılığın İmamoğlu ve Torun’u ifadeye çağıracağı, havalimanı görevlilerini de tanık olarak dinleyeceği öğrenildi. Bu arada Memur-Sen öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, kentteki sivil toplum kuruluşları toplanarak, İmamoğlu’nun Ordu Valisi hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi.

Arkadaşa başarılar diliyorum

Yıldırım ortak canlı yayınla ilgili şunları söyledi: "İstanbul'u konuşacağız. Böylelikle bu şehirde yaşayan 15 milyon doğrudan adaylardan projelerini vaatlerini duyma fırsatı olacak. Arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. Detaylar çalışılıyor. Moderatör o detayları çalışıp bize bilgi verecek. İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Uğur Dündar’ı teklif etmiştim bilmediğimiz bir sebepten kabul etmedi."