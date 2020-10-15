TTB'ye çoklu baro modeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 ay aradan sonra AK Parti Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap etti. Başkan Erdoğan, daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “kapatılmalı” çağrısında bulunduğu Türk Tabibleri Birliği (TTB) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Değerli arkadaşlar bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir” diye konuştu. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

ANAYASAYA AYKIRI



“Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. TTB, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça Anayasa’ya aykırı faaliyet içindedir. Her şeyden önce bu meslek kuruluşlarının yönetimi, söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten çok uzaktır.”

‘TÜRK’ BUNLARA YAKIŞMIYOR



“Çoklu Baro Sistemi’nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı olarak da çalışmayı başarılı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Meclisimizin ilk konularından birisi bu olmalıdır. ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ ismini haketmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız. TTB içindeki ‘Türk’ ifadesi zaten bunlara yakışmıyor, onlar zaten nefret ediyor.”

YENİ MÜJDEYİ CUMARTESİ AÇIKLAYACAK



Kanuni gemisinin, bakım çalışmalarından sonra Karadeniz’deki görevi için yola çıktığını hatırlatan Erdoğan, “Kanuni’den de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize gidip, çalışmaları görecek ve yeni rezerv miktarını açıklayacağız” dedi.

81 İLDE 1 MİLYON FİDAN



Başkan Erdoğan partisinin kongre takvimiyle ilgili, “Hafta sonu inşallah Şırnak’ta olacağım. 24 Ekim Kayseri, 25 Ekim Malatya, 31 Ekim Van, 1 Kasım’da Samsun, 7 Kasım’da Kahramanmaraş, 8 Kasım’da Kocaeli il kongrelerimizde bizzat yer alarak milletimizle kucaklaşacağız. 3 Kasım’da 1 milyon yeni üye kampanyamızı 81 ilimizde 1 milyon fidan dikerek taçlandıracağız” dedi.



ERMENİSTAN LİBYA, SURİYE...



ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME



Başkan Erdoğan ile Rus lider arasında yapılan görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesinin yanı sıra Suriye ile Libya’daki son durum ele alındı.

Erdoğan Putin’e, Türkiye’nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü, gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya’daki durum değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirtti. Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de ifade etti.

AYM ÜYESİNE BÖYLE BİR ŞEY DÜŞMEZ



Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, AYM üyesi Engin Yıldırım’ın ‘ışıklar yanıyor’ paylaşımı için ‘talihsiz’ değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, “Bireysel tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı. Bir üyeye böyle bir şey düşmezdi. Bir üyenin adeta siyasete soyunması” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili çalışma görecek miyiz sorusuna ise “İnşallah” diyerek cevap verdi.

ERKEN SEÇİM YOK

Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili de “Bizim gündemimizde kesinlikle yok. Böyle bir şey söz konusu değil.” dedi.

30 YIL SÜREN MÜZAKERE OLUR MU?



Başkan Erdoğan Karabağ için verilen mücadeleyle ilgili, “ABD-Rusya-Fransa, hâlâ oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki toprakları. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. Yapmanız gereken müzakereleri bitirip, toprakları sahibine vermektir. 30 yıldır bir müzakere sürer mi” dedi.