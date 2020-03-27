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  3. TSK günlük 500 bin maske üretiyor

TSK günlük 500 bin maske üretiyor

TSK günlük 500 bin maske üretiyor

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi.

Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi. Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu, sağlık personelinin kullandığı, daha üst koruma sağlayan, “N95” olarak bilinen maskelerin üretimi için bir tezgah daha kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. 


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