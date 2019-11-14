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  3. Trump: Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için harcadığı 40 milyar dolar çok yüksek, AB destek olmalı

Trump: Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için harcadığı 40 milyar dolar çok yüksek, AB destek olmalı

Trump: Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için harcadığı 40 milyar dolar çok yüksek, AB destek olmalı

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için harcadığı 40 milyar doların çok yüksek olduğunu belirterek Avrupa'nın Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini söyledi. Trump, "Bu insanlar bırakılsa Avrupa'nın içinden geçerek ilerlerler. Bu da Avrupa'ya hasar verir." dedi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye bunun mali yükünü çekti. 40 milyardan fazla harcama yapmak zorunda kaldılar. Yani çok yüksek miktarda para harcandı. 40 milyar dolar harcandı. Avrupa şu ana kadar 3 milyar katkıda bulundu. Bu insanlar bırakılsa Avrupa'nın içinden geçerek ilerlerler. Bu da Avrupa'ya hasar verir. Avrupa'yla görüştüm. Fransa, İngiltere ve Almanya'dan DEAŞ'lılar çıktı. Sordum onlara 'bu kişileri geri almak ister misiniz' diye. Onlar da 'hayır' dediler. Adil değil tabii. Türkiye kaçmış olan herkesi tekrar yakaladı. Ben Ortadoğu konusuna eğildim, 1 ay öncesi itibarıyla yüzde 100 oranında DEAŞ'ı etkisiz hale getirebildik. Bağdadi konusunda attığımız adım, kendisi lideriydi. İki numaralı kişiyi de aynı şekilde, şu anda üçüncünün peşindeyiz, Türkiye bu mücadelede bize çok yardımcı oldu." dedi.


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