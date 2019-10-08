'Trump'la F-35'leri de karara bağlayacağım'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda, ABD’nin Fırat’ın doğusundan çekilmeye başladığını, askeri harekâtın çok yakında gerçekleştirileceğini söyledi. Önceki akşam ABD Başkanı Trump ile görüşmesine değinen Erdoğan, “Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette” diye konuştu.

BİR GECE ANSIZIN DEMİŞTİM

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Yeni bir şey değil. Sayın Trump, bu konuyla ilgili talimatı vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. Hep söylediğimiz söz, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz.”

DEAŞ’LI SAYISI ABARTILI

ABD’nin, “Tutuklu DEAŞ’lıların sorumluluğu bundan sonra Türkiye’de” açıklamasıyla ilgili Erdoğan, “Bu rakamlar biraz abartılı. Değişik ülkelerden DEAŞ’lılar var. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, kendileri bir çalışma yapacaklar, biz de yapıyoruz. Şu anda cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ’lıları buralardan süratle derdest edelim” dedi.

F-35 PARÇALARINI HÂLÂ GÖNDERİYORUZ

Erdoğan, Washington ziyaretine ilişkin olarak da, “Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. İlişkilerimizin en önemli başlıklarından bir tanesi de F-35. Bu, uzayan bir süreç oldu. Temennim odur ki bu görüşmemizde bunu bir karara bağlayalım. Çünkü biz hâlâ parçaları gönderiyoruz” dedi.

Suriye huzura kavuşacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek “Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız” açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile de telefonda görüştü.

İşgal bitecek, oraya hizmet gelecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, özgürleştirilen bölgedeki hizmetlerin Türkiye tarafından sağlanacağını söyledi. Twitter üzerinden İngilizce açıklama yapan Altun, “Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı, Türkiye’nin tüm Suriyeliler için bir yönetim modeli sağladığını kanıtladı” dedi.