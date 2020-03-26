Torba Kanun Teklifi yasalaştı! 30 Nisan'a kadar dava açılmayacak

YELDA GÖKDAĞ



Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Torba Kanun Teklifi TBMM’de görüşülerek yasalaştı. Düzenlemede pek çok kanunda değişikliğe gidildi. Buna göre 30 Nisan 2020’ye kadar icra takibi başlatma, şikâyet, başvuru, dava açma, itiraz, ibraz gibi işlemler ve Çek Kanunu’ndaki değişiklikle, 24 Mart 2020’ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durduruldu. İşte o düzenlemeler:

30 NİSAN’A KADAR DAVA YOK



Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Çek Kanunu’ndaki değişiklikle, 24 Mart 2020’ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulacak.

BOŞANMAYA YENİ DÜZENLEME



Nüfus Hizmetleri Kanunu’ndaki “boşanma ve evliliğin iptali” ile ilgili hükümde de değişiklik yapıldı. Buna göre, taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde, yabancı ülke makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline ilişkin kararlar nüfus kütüğüne tescil edilebilecek.

YASADIŞI BAHİS KATALOG SUÇ



Erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlara, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan fiiller de eklendi.

ELEKTRONİK BİLDİRİM



Kimlik Bildirme Kanunu’nda değişiklikle, öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar, bu yerlerde kalan öğrencilerin bildirimleri, sorumlu işleticilerce genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilecek.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin ismi, “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilecek.