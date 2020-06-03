Toplumsal barış hedefte... Sosyal medyada provokasyona dikkat!

Sosyal medya üzerinden yürütülen algı ve dezenformasyon operasyonları son günlerde artış gösterdi. Özellikle toplumda farklı kesimleri tahrik etmeye yönelik eylemler sosyal medyada çarpıtılarak yayıldı. Son örnek Ankara’da yaşandı. 20 yaşındaki Barış Çakan, arabada müzik dinleyen 3 kişiyle kavga edince bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sosyal medyada, ‘Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü’ diye yayıldı.

NEFRET SÖYLEMİNE DİKKAT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “Sosyal Medya kullanım Kılavuzu” ve AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı “sosyal medya etik kurallarını” yayınlayarak sosyal medya üzerinden gerçekleşebilecek algı operasyonlarına karşı toplumu uyardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu’nda” Sosyal medya mesajları, metinleri, görselleri, içerikleri doğru anlamak, anlamlandırmak ve sosyal medyanın potansiyel riskleri konusunda bilgi sahibi olmanın önemine dikkat çekildi.

Sosyal medya okur-yazarlığının artırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Kılavuzda, ayrımcı, taciz edici, rahatsız edici, ırkçı, etnik, dini saldırılar niteliğindeki saldırıların sanal ortamlarda yapılsa dair reel hayatta toplum düzenin bozduğuna dikkat çekildi.

12 MADDELİK ETİK BİLDİRGESİ



AK Parti Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal tarafından kısa bir süre önce açıklanan sosyal medya etik kuralları, sosyal medya üzerinden yapılacak algı operasyonu ve provakif eylemlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu 12 kural arasında saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması var.

Hem HDP Genel Merkezi hem de HDP’li millet vekilleri Barış Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yalanını yayarak sosyal medyada provokasyona kalkıştı.