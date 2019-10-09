'Tezkereye içimiz yanarak evet diyeceğiz'

Askeri müdahalenin sonuç vermeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Barış içinde yaşamak varken, neden elin oğlunun söylemleriyle oralara giriyoruz?”

1 yıl uzatıldı

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen izni 1 yıl uzatan tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edildi.