'Tezkereye içimiz yanarak evet diyeceğiz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmetçik’e sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye “Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye içimiz yana yana evet diyeceğiz” dedi.
Askeri müdahalenin sonuç vermeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Barış içinde yaşamak varken, neden elin oğlunun söylemleriyle oralara giriyoruz?”
1 yıl uzatıldı
Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen izni 1 yıl uzatan tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edildi.