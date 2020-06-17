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  3. Tevfik Göksu duyurdu... CHP'li İBB Meclis Üyesinin kaçak yapısı yıkıldı!
17 Haziran 2020 Çarşamba 19:06 | Son Güncelleme:

Tevfik Göksu duyurdu... CHP'li İBB Meclis Üyesinin kaçak yapısı yıkıldı!

Tevfik Göksu duyurdu... CHP'li İBB Meclis Üyesinin kaçak yapısı yıkıldı!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de bulunan kaçak yapısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldığını duyurdu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a itibar suikastine girişen ve evinin fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de bulunan kaçak yapısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldığını duyurdu.

Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a itibar suikastine girişen ve evinin fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'deki kaçak yapısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yıkılmıştır."
Tevfik Göksu duyurdu... CHP'li İBB Meclis Üyesinin kaçak yapısı yıkıldı!
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