Tevfik Göksu duyurdu... CHP'li İBB Meclis Üyesinin kaçak yapısı yıkıldı!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a itibar suikastine girişen ve evinin fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de bulunan kaçak yapısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldığını duyurdu.

Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: