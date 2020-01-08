Teşkilata talimat: Projeleri yerli oto gibi anlatın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MKYK ve MYK toplantısında sıcak gündemler masaya yatırıldı. Kanal İstanbul projesinin konuşulduğu toplantıda, Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobilini anımsatarak, “Kanal İstanbul da Türkiye’nin otomobili gibi yerli ve milli bir proje. Yerli otomobile milletimiz büyük ilgi gösterdi. Kanal İstanbul’u da iyi anlatırsak aynı şekilde ona da sahip çıkacaktır” dediği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda konuşulan bazı konu başlıkları şöyle:

Toplantıda Kanal İstanbul’un gündeme gelmesinin ardından Başkan Erdoğan’ın, Kanal İstanbul projesinin çok iyi anlatılmasını istediği buna örnek olarak da yerli otomobil projesini gösterdiği öğrenildi. Erdoğan’ın kurmaylarına “Yerli otomobile milletimiz büyük ilgi gösterdi. Kanal İstanbul’u da iyi anlatırsak aynı şekilde ona da sahip çıkılacaktır” dediği belirtildi.

Başkan Erdoğan’ın Libya tezkeresine ilişkin değerlendirme yaptığı ifade edilen toplantıda “Askerimiz muharip bir güç olarak bulunmayacak, koordinasyonu sağlayacak. Yerel unsurları eğitecek. Bunun için bir korgeneral atadık” dediği öğrenildi.

AKLISELİM İLE HAREKET

ABD ile İran arasında başlayan gerilim de toplantıda konuşulan bir diğer başlık oldu. ABD’nin Kasım Süleymani’yi öldürmesinden sonraki süreçte Türkiye’nin rolünün masaya yatırıldığı belirtildi. Erdoğan’ın, ABD ve İran’ın yaptıklarını eleştirerek, “Bölgenin kendi şartları ve gerçekleri içerisinde dizginlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Aklıselimi ve diplomasiyi önceleyen anlayışla sürece müdahil olacağız” dediği kaydedildi.

TAKOMETRE DÜZENLEMESİ

Toplantıda kamyoncuların takometre konusundaki şikayetlerinin dile getirilmesi üzerine Erdoğan’ın bu konuyla ilgili çalışma yapılması talimatı verdiği kaydedildi. Takometre nedeniyle 9 saatten fazla yol gidemeyen özellikle sebze ve meyve taşıyan kamyoncular, bu sürenin uzatılmasını istiyor.

KONGRE SUNUMU

Teşkilat başkanlığı da 7. Olağan Kongre sürecine ilişkin sunum yaparken, TBMM parti grubu TBMM gündemine ilişkin kurul üyelerini bilgilendirdi.