Teşkilat iftarıyla seçim seferberliği

Osman Nuri CERİT

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasında parti kurmayları, il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra AK Partili tüm milletvekilleri de görev alacak. Başkan Erdoğan, pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek iftar yemeğinde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Erdoğan iftarın ardından, kurmayları ve milletvekilleri ile istişare toplantısı da yapacak. Toplantının gündeminde ise İstanbul seçimi olacak. Milletvekillerine seslenecek olan Erdoğan, tüm vekillerin İstanbul seçimleri için seferber olmasını isteyecek. AK Parti’nin seçim hazırlıkları kapsamında görev alacak milletvekilleri, kampanya sürecinde İstanbul’dakihemşerileriyle buluşacaklar.