Teröre destek ifade özgürlüğü olamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla hazırlanan metne imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda 'hak ihlali' kararı vermesinin yankıları sürüyor. Skandal karara art arda tepkiler geldi.

TERÖRE 793 ŞEHİT VERDİK

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: AYM son derece tartışmalı bir karara imza atmıştır. İfade özgürlüğü herkes içindir, olmalıdır.

Ancak konu teröre destek gibi çok hassas konularsa bin kez daha düşünülmelidir. Şehitlerimizi görmezden gelmek, devleti katliamcı olarak göstermek ifade özgürlüğü ile açıklanamaz. Teröre destek, motivasyon ne zamandır ifade hürriyeti oldu? Hiçbir devlet, bir terör örgütünün sözde öz yönetim ilan etmesine, güvenlik güçlerini ve vatandaşlarını şehit etmesine seyirci kalamaz. Belki unutuldu; ama hendek teröründe 793 güvenlik görevlimiz şehit oldu. 314 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. AYM verdiği bu kararla, adeta devlete katliamcı demeye kapı açmıştır.

ÖRGÜTE DESTEK OLDULAR

Hukukçular Derneği Başkanı Adem Yıldırım: Bildirinin açıklandığı dönemde hendek operasyonları yürütülüyordu. Bildiri “suça ortak olmayacağız” başlığıyla yayımlandı. O bölgeyi tanımadan, bilmeden yazılmış bir bildiriden bahsediyoruz. O dönemde güvenlik güçlerinden ve sivil halktan çok sayıda şehit verildi. Operasyon sonrasında bölgede huzur ortamı sağlandı. O dönemde yapılan açıklama ifade özgürlüğü kapsamında değil, terör örgütüne destek niteliğindeydi. Bu nedenle kararı doğru olarak kabul etmiyorum.