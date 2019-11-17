Terör suçlusu Demirtaş'a 'siyasi cesaret' ödülü! CHP'li Tanrıkulu da oradaydı

İsveç’in Başkenti Stockholm’de düzenlenen törende Demirtaş’ın ödülünü eşi Başak Demirtaş aldı. Törene HDP Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı. Tanrıkulu, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan Demirtaş’a İsveç’te ödül verilmesini sosyal medyadan; “Stockholm’de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019’un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım Selahattin Demirtaş’a verildi” ifadeleri ile paylaştı.