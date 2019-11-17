Terör suçlusu Demirtaş'a 'siyasi cesaret' ödülü! CHP'li Tanrıkulu da oradaydı
Almanya merkezli uluslararası İlerici İttifak (Progressive Alliance), ‘2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü’nü terör örgütü yöneticiliği suçundan cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a verdi.
İsveç’in Başkenti Stockholm’de düzenlenen törende Demirtaş’ın ödülünü eşi Başak Demirtaş aldı. Törene HDP Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı. Tanrıkulu, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan Demirtaş’a İsveç’te ödül verilmesini sosyal medyadan; “Stockholm’de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019’un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım Selahattin Demirtaş’a verildi” ifadeleri ile paylaştı.