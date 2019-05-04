'Terör karşısında 'ama' deme lüksümüz yok'

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye’nin en büyük camisi “Büyük Çamlıca Camii” Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmen açıldı. Erdoğan açılıştaki konuşmasında önemli mesajlar verirken, “Dünyanın farklı köşelerinde terörün insanlık dışı yüzüne her geçen gün muhatap oluyoruz. Yeni Zelanda’da katliam ile Sri Lanka’daki terör saldırısı tehdidin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur. Artık hiç kimsenin terör karşısında; fakatlı amalı cümleler kurma lüksü yoktur. Bundan sonra hiçbir devlet teröristler arasında iyi kötü ayrımına gidemez. Terör örgütlerine karşı artık daha ilkeli, tutarlı, net bir tavır alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CİHAT DEĞİL CİNAYET

Erdoğan şunları söyledi: “İbadethaneleri kan gölüne çeviren vahşi zihniyete artık herkesin dur demesi şarttır. Hiç kimse kendi anlayışına göre kural koyamaz. Hele hele cihat yapıyorum diyerek hiç kimse ibadethanelere saldıramaz. Masumları katletmenin, ibadet mekânlarını bombalamanın adı cihat değil, terördür, cinayettir.”

İstanbul’un yeni simgesi

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği cami, kentin yeni sembolü oldu. Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesinin yer aldığı eserde ana kubbenin üzerine 3,12 metre genişliğinde, 7,77 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyüğü.

Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nin açılışı için İstanbul'a gelen yabancı konukları Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Başkan Erdoğan, yabancı konuklar onuruna akşam yemeği verdi.

ELHAMDULİLLAH DOLUYOR

Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii için "dolduramazlar" diyen kesimlere de açılışta cevap verdi. Erdoğan, "Burası sadece bir cami değil, sergi ve konferans salonlarıyla bir külliye. Elhamdülillah doluyor" dedi.

Başkan Erdoğan, Çamlıca Camii’nin doldurulamayacağını öne sürenlere de şöyle cevap verdi: “Burası sadece bir cami değil. Sergi salonlarıyla, konferans salonlarıyla büyük bir külliye. Sizlerin de gördüğü gibi Büyük Çamlıca Camii, mimarisi konumuyla muhteşem bir eserdir. Büyük Çamlıca Camii’nin öne çıkan bazı vasıflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çamlıca Camii 57 bin 500 metrekarelik bir alana kuruludur. Burası ibadet bölümü yanında, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, otoparka sahip külliyelerdir. Camimiz 6 minareye sahiptir. Aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri ‘nasıl dolduracaksınız’ deseler de elhamdülillah doluyor.”

İSLAM BARIŞTIR

Erdoğan şöyle devam etti: “DEAŞ, El Kaide, FETÖ, PKK gibi örgütlerin saflarında toplananlardan temizlemekte kararlıyız. Avrupa’da camilerimize saldıran Neo Nazi terörüyle de mücadelemizi sürdüreceğiz. İslam’ın barış mesajlarını daha fazla dile getirmemiz gereken kritik bir dönemin içindeyiz. Tepkimizi koyarsak, dinimize sahip çıkarsak Allah’ın izniyle teröristler hedeflerine ulaşamayacaklardır.”

Hâlâ ‘Türk baharı’ özlemi var

Erdoğan İnovalig Ödül Töreni’nde şunları söyledi: “Hâlâ bir Türk baharı özlemi var. İşte Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Türkiye’deki sosyal fay hatlarını kaşımak isteyenler kendi oturdukları zeminin çürüklüğüne baksınlar. Daha çok yanacaksınız."

Yabancı devlet adamları da katıldı

Törene, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim İştiyye, , Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç katıldı.