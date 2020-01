'Temennim Libya'da ateşkes kalıcı olsun'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de kabul ettiği İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’yle ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye ve Rusya’nın gözetiminde yapılan Libya’da ateşkes görüşmelerine dikkati çekerek, ateşkesin kalıcı olması temennisinde bulundu. Erdoğan görüşmelerle ilgili, “Olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım” diyerek, “Temennim odur ki, noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya’da hâkim olmasına yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

İTALYA KATKI YAPTI

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizlerin de katılma kararlılığımız var. Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı. Heyetimiz Moskova’da görüşmelerine devam ediyor. Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya’nın çabalarını önemli görüyoruz. Ateşkesin kalıcı olması için çabalıyoruz.”

BERLİN’E HAZIRLIK

Libya’da kalıcı çözümün görüşüleceği Berlin süreciyle ilgili sorulara da yanıt veren Başkan Erdoğan, “Berlin’de de liderler olarak yine bu ateşkes sürecini çok daha güçlü bir şekilde devam ettirmek için bir araya geleceğiz. Noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya’da hâkim olmasına yardımcı oluruz.

Her şeyden önce şu an itibarıyla gelenlere baktığımızda güçlü bir katılım var. Güçlü katılımla birlikte güçlü bir netice çıkacağına inanıyorum. Moskova’da yapılan bu çalışmalar bir yerde de Berlin sürecinin alt yapısını da oluşturacaktır, ona katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

HEYETLER DE BULUŞTU

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Başkan Erdoğan baş başa görüştü. Ardından iki ülke heyetleri de ortak toplantıda bir araya geldi.

LİBYA’DA FIRSAT PENCERESİ AÇILDI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısında, Türkiye ve Rusya’nın çağrısının ardından Libya’da yürürlüğe giren ateşkesin barışçıl sürece girilmesi için fırsat penceresi açacağını söyledi. Başkan Erdoğan’la görüşmede birçok konuyla birlikte Libya konusunu da ele aldıklarını belirten İtalya Başbakanı Conte, Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci sayesinde Libya’da gerginliğin yerini siyasi sürece bırakacağını ifade etti. Başbakan Conte, “İtalya olarak amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması” diye konuştu.

Başbakan Conte, “Berlin Konferansı’na herkesin davet edilmesi gerekiyor.

Palermo Konferansı’nın ev sahibi bendim. Bildiğiniz gibi Libya’daki bütün organizasyonları da davet ettim. Herkesin kendini ifade etmesini istedim. İtalya her zaman bunu benimsedi. Bu Palermo’da da böyleydi.

Bir süreklilik istedik her zaman için. BM, AB ve dost ülkelerle birlikte her zaman adım atılmaya devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

MAÇI BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ

Erdoğan, “Birlikte 30 milyar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor. Hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık” dedi. Erdoğan Euro 2020 Türkiye-İtalya maçı için de, “O maçı beraber izleyeceğimizin de kararını aldık. Herhalde güzel bir misafirlik yaparlar” dedi.

BM SAHADA GÖREV ALABİLİR

Başkan Erdoğan, “Sayın Guterres ile yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM’nin burada görev yapması gözlemci olması noktasında isabetli olacaktır. Temenni ederim ki Libya’daki bu gelişmeler son bulur barışın hâkim olmasına yardımcı olur” dedi.

8 YIL SONRA TOPLANACAK

İtalya Başbakanı Conte’ye “İdlib’in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya’nın desteğini beklediğimizi vurguladım” ifadelerini kullanan Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti.