'Tel Rıfat'taki tehdidi bertaraf ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat’ta yuvalanarak, TSK’ya saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG’ye yapılan müdahalerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamaları sırasında Tel Rıfat bölgesindeki terörle mücadele görüntülerini izletti. Erdoğan, “Moskova seyahatinde ne yaptılar ne konuştular Kılıçdaroğlu’nun haberi yok, takip etmiyor çünkü bunun akıl hocaları maalesef çok çok farklı. Tel Rıfat bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarının saldırı teşebbüsleri de giderek artıyor. Buradaki teröristleri de bulduğumuz yerde etkisiz hale getirerek ülkemize yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

5 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI



Ağrı Tutak İlçe Belediye Başkanı Bülent Duru, Bolu Dörtdivan İlçe Belediye Başkanı Hamza Efe, Ağrı’nın Patnos İlçesi’ne bağlı Dedeli Belde Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, Muş Karaağaçlı Belde Belediye Başkanı Suphi Özbayam, Muş’un Bulanık İlçesi’ne bağlı Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya da AK Parti’ye katılarak Erdoğan’la fotoğraf çektirdi.

UYMAZLARSA VURURUZ



İdlib halkının uzun bir zaman sonra Türkiye sayesinde rahat bir nefes aldığını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Rejimin ve mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rejimin ateşkes hattına yaptıkları yığınakları takip ediyoruz. Biz verdiğimiz söze, karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece sonuna kadar bağlı kalırız ama karşımızdakiler sözlerini tutmazsa, bir öncekinden daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız.”

KILIÇDAROĞLU, 2023’TE ADAYLIĞINI AÇIKLA



Kılıçdaroğlu’na eleştirilerde bulunan Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için şimdiden adaylığını ilan etmesi gerekiyor. Seçime kadar ne yapacağını milletimize anlatıp, teveccüh görürse gelir söylediklerini yapar. Bunun dışında milletimizin bu kişiden tek beklentisi ya devletimize destek vermesi ya da sürekli fitne saçmaktan uzak durmasıdır” dedi.

ZANNETTİLER Kİ BEN ŞAKA YAPIYORUM



Erdoğan, “Aylar önce Batı’ya ‘Bakın, eğer adil yük paylaşımına yaklaşmazsanız kapıları açacağız.’ dedim. Bunları kendilerine söyledim ama bunlar zannettiler ki ben şaka yapıyorum. Ve kapıyı açtık. Şimdi misafirlerimiz gidiyor. Zaten kimseyi ülkemizde zorla tutma gibi bir sorumluluğumuz da yok” diye konuştu.

ERDOĞAN, ÇOKAL’IN ROZETİNİ TAKTI



Grup toplantısının ardından AK Parti’ye katılım töreni gerçekleşti. Erdoğan, İYİ Parti’den (İP) istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Çokal, “Bazı dönemler vardır ki birlik ve beraberlik içinde olmak varlığımız için zorunludur. İşte biz de böyle bir dönemden geçiyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuna dahil olmak için bugün burada huzurlarınızdayım” dedi.

HER OLUŞUM BİZE OLAN İHTİYACI TEYİT EDİYOR



Başkan Erdoğan il başkanları toplantısında yeni kurulan partilerle ilgili, “Yeni denen her sözde oluşum, AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor, başka bir şeye yaramıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor onun ötesinde bir işe yaramıyor” dedi.

TEHLİKELİ BİR OYUN VAR



Erdoğan şunları söyledi: “Cumhur İttifakı olarak ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha iyi oturuyor. Türkiye’de sırf AK Parti’ye ve şahsımıza düşmanlığı nedeniyle her meselede karşı tarafın safında yer alan bir kesim var. CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Partimize ve şahsımıza olan kinleri sebebiyle sadece belirli TV’leri seyredip belirli gazeteleri okuyanlar bu bühtanların gerçek olduğunu zannediyorlar. Bölücü terör örgütünün güdümünde parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı’na katılmayı kesti.”

YALOVA’YI İZLİYORUZ



Erdoğan CHP’li Yalova Belediyesi’yle ilgili yolsuzluk soruşturması için de, “En son Yalova meselesi. Ne oldu? Hak yerini buldu mu? İşimizi iyi takip edersek iyi kovalarsak meclis üyelerimizle birlikte bu işi takip edersek işte gördüğünüz gibi bu yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor” dedi.

UZAKTAN SELAMLAŞALIM



Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili, “Biz, hangi tedbiri alırsak alalım, yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten tamamen korunmak maalesef mümkün olamadı. Ülkemizdeki vaka, Avrupa kaynaklı şimdilik tek bir örnekten ibarettir” bilgisini verdi. Erdoğan, “Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz açısından işin en kolay tarafı olmalıdır” dedi. Sadece Türkiye’de değil yurtdışında da geçen cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek, bu çerçevede üzerlerine düşenleri yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, “Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır” diye konuştu.

ADIM ADIM ERDOĞAN’I TAKİP ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için TBMM’deki grup toplantısına giriş ve çıkışında virüs kaynaklı salgın hastalık riskine karşı termal kamerayla önlem alındı.