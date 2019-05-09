Tekrarlanan seçimde 3 kritik soruya 3 cevap

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği İstanbul’da yeniden seçim kararının ardından şimdi gözler seçim sürecinin nasıl işleyeceğinde. Seçim takviminin nasıl düzenleneceği, kamu çalışanlarından oluşan yeni sandık kurullarının ne zaman ve nasıl belirleneceği, neden ilçelerdeki seçimlerin iptal edilmediği ve YSK’daki karar görüşmesinin neden kısa sürdüğü kamuoyunun merak ettiği sorular arasında.

KARAR GÖRÜŞMESİ NEDEN KISA SÜRDÜ?

Üç bavul belge YSK’ya geldiğinde ayrı ayrı tasnif edildi. 39 ilçe kuruluna neler istendiğine dair bir yazı gönderildi ve kurullara 5 gün süre verildi. Bu sürenin sonunda gelen cevaplar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ve Seçim İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tasnif edildi. Tasnifin sonunda hazırlanan raporlar ve bilgi notları hem hâkimler hem de siyasi parti temsilcileriyle paylaşıldı. YSK tüm bu hazırlık sürecini tamamladıktan sonra toplantıya geçti, toplantı başladığında artık araştıracak bir şey kalmamıştı. 130. madde kapsamında olağanüstü itiraz üzerinden değerlendirip sonuçlandı.

SEÇİM TAKVİMİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

23 Haziran için henüz karar hazırlanmadı. Bir teknik komisyon oluşturuldu, o komisyon çalışmalarını yapıp, rapor halinde kurulun önüne getirecek. Ardından kurullarla ilgili karar verilecek ve takvimi belirlenecek. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin değiştirilmesi bekleniyor. Seçime yeniden girmeyecek partilerin temsilcilerinin yerine yeni atamalar yapılacak. Aynı seçmen listeleri geçerli olacak, sadece 18 yaşını dolduranlar eklenecek. Seçime 1 hafta kala ölüler, kısıtlılar, hükümlüler listeden düşürülecek. Yeni seçim takvimi hazırlanarak son duruma göre yeni pusula basılacak.

NEDEN İLÇELERDE İPTAL EDİLMEDİ?

Aralarında AK Partili milletvekillerinin de yer aldığı gönüllüler tarafından Twitter’da oluşturulan sayfada bulunan “İstanbul Seçimleri Neden Yenileniyor” başlıklı raporlarda, ilçelerde neden seçim yapılmadığıyla ilgili sayısal veriler yer alıyor. Buna göre, YSK 6,664 sandık kurulu başkanı ve 13.098 sandık kurulu üyesinin belirlenen şartlara sahip olmadığını tespit etti. Usulsüzlük yapılan sandıklarda kullanılan oyun ise yaklaşık 42 bin olduğu belirlendi. Ortaya çıkan fark seçim sonucunu etkilediği için de seçimi iptal etti. İtiraz edilen Maltepe ve Büyükçekmece’de ortaya çıkan fark sonucu etkilemediği için itirazı reddetti. Diğer ilçelerde bu yönde bir itiraz olmadığı için ilçelerde yeniden seçim kararı alınmadı.

Yolsuzluk YSK'dan döndü

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, 31 Mart'taki organize usulsüzlükleri anlattı: "Bir hile, yolsuzluk YSK'dan dönmüştür. Biz itiraz edince sandıkların sadece yüzde 10'u sayılmış ve fark 13 bin 729'a düşmüştür. Yaklaşık 16 bin oy iç edilmiş. Yüzde 10'da eğer 16 bin biz oy kazanmışsak, yüzde 90'da ne olacağını kolayca hesap edebilirsiniz. Bu bile tek başına bu seçimde bir hile yapıldığını, oyların karşı tarafa yazıldığını gösteriyor."