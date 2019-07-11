Tek adamcılık buysa CHP'den öğrendik 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu’na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilere yanıt veren Başkan Erdoğan, “Geçmişten bu yana diyorlar ki tek adamcılık... Tek adamcılık buysa bunu sizden öğrendik” diyerek şöyle devam etti: “CHP zihniyeti demek tek adamcılık demektir. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Böyle bir şey var mı? Valiler CHP’nin il başkanlarından oluşuyordu, bunu yaşadı bu ülke. Bunların yaşandığı ülkemizde hak hukuk adalet dersi milli irade dersi vermeye kalkıyorlar.”

SİZE ŞİKAYET EDİYORUM

“Bolu Belediyesi’nde genel başkanlarının ‘hiç kimse atılmayacak’ dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum. Sabah başka akşam başka yalan söyleyenleri de milletime şikayet ediyorum. Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı savunacağız. Hak-İş konfederasyon olarak bu işin arkasındadır bizler de yanındayız.”

Fırsat vermeyeceğiz

“Reform kesintisiz bir süreci ifade eder. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyecek, zafiyet ortaya çıkan yönlerini de süratle değiştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu değerlendirmeyi başlattık. Yeni yönetim sistemini baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bir yönetim sistemi kuruyorsunuz millete götürüyorsunuz, millet 'evet' diyor. Şimdi çıkıyorsunuz yine referanduma götürelim diyorsunuz. Boyacı küpü mü bu?"

RİYAKARLARA GEÇİT YOK

"Milletimizin 16 Nisan halk oylamasında bize teslim ettiği emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bir takım sıkıntılar yaşıyorsak bunun sebebini burada arayacağız. Ehliyete istişareye önem vereceğiz. Arkamızdan kuyumuzu kazan riyakarlar hedefimize ulaşmamıza engel olamayacaklar.”

MB, tıkanıklık yaşadı bedelini herkes ödedi

“Merkez Bankası’nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Bedelini siyasetçi, mutluluğunu banka başındaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. ‘Faiz’ denilen, her türlü kötülüğün anasıdır. Para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Ama bunu hep faizciler savunuyor. Orada tıkanıklık vardı. Bedelini tüm ülke birlikte ödüyorduk. Biz faizi yüzde 63’ten alıp yüzde 4,6’ya indirdiğimizde enflasyon yüzde 7’ye inmiştir. Batı bize Gezi olaylarıyla müdahale etmiştir. Sonra faiz ve enflasyon birden yükseldi. Şimdi, Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecek. Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı.”

Geçici orman işçilerine uzatma

“Her alanda ihtiyaç duyulan adımları atmak durumundayız. Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun.”

ABD’li öğrenciler Külliye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye’ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

İhracat hedefi 200 milyar dolar

“Şu anda ihracatta 170 milyar dolardayız. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar. Yıl sonu itibariyle bunun üzerine çıkacağız. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız. Cari açığı yıllık bazda ve dönemsel olarak hedeflerimize yakın seviyeye çektik.”