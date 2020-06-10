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  3. TBMM'de CHP sabotajı... Adeta saklambaç oynadılar!
10 Haziran 2020 Çarşamba 00:30 | Son Güncelleme:

TBMM'de CHP sabotajı... Adeta saklambaç oynadılar!

TBMM'de CHP sabotajı... Adeta saklambaç oynadılar!

TBMM'de Sayıştay'a üye seçimi esnasında CHP'li milletvekillerinin kabinde uzun süre beklemeleri ve telefon görüşmeleri yapmaları, tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın o anları sosyal medya hesabından paylaştığı video tepkileri de beraberinde getirdi.

TBMM'de Sayıştay'a üye seçimi oylaması sırasında CHP'li vekiller "yavaşlatma" eylemi yaptı. 

Meclis çalışmalarını engellemek adına CHP'li milletvekillerinin kabinde uzun süre beklemeleri ve telefon görüşmeleri yapmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video tepkileri de beraberinde getirdi.

"ADETA SAKLAMBAÇ OYNUYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Kavakçı, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla TBMM Genel Kurulunda Sayıştay için üye seçimi esnasında CHP'li milletvekiller Meclisi çalıştırmamak için oy kabinlerine girip cep telefonu ile konuşma yapıyor, adeta saklambaç oynuyor. Twitter'da uzun video paylaşılamadığı için hepsini paylaşamıyoruz. Üzücü.."
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