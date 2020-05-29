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  3. TBMM salı günü açılıyor! 3. Yargı Paketi ile vekil transferi Meclis gündeminde
29 Mayıs 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

TBMM salı günü açılıyor! 3. Yargı Paketi ile vekil transferi Meclis gündeminde

TBMM salı günü açılıyor! 3. Yargı Paketi ile vekil transferi Meclis gündeminde

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde çalışmalarına 45 gün ara veren TBMM'nin yaz mesaisi netleşti.

YELDA GÖKDAĞ

Buna göre, Meclis Genel Kurul’u 2 Haziran’da toplanacak. TBMM’nin açılması ile birlikte Genel Kurul’un ilk gündem maddesi mahalle bekçilerine ilişkin yasa teklifi olacak İnfaz düzenlemesi nedeniyle görüşmeleri ertelenen 3. Yargı Paketi de Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.

CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri ile milletvekili transferlerinin önüne geçmek için yapılacak yasal düzenleme de TBMM’nin gündemleri arasında. TBMM, Meclis Başkanlığı seçimlerinin gerçekleşeceği temmuz ayı da dahil olmak üzere Kurban Bayramı’na kadar çalışacak. Bayram sonrası mesaiye kalındığı yerden devam edilip edilmemesi o tarihte kararlaştırılacak.


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