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  3. TBMM Hastanesi 700 personele Kovid testi yaptı
13 Haziran 2020 Cumartesi 07:59 | Son Güncelleme:

TBMM Hastanesi 700 personele Kovid testi yaptı

TBMM Hastanesi 700 personele Kovid testi yaptı

YELDA GÖKDAĞ

5 bin çalışanı olan ancak salgın sürecinde yarı kapasite çalışan TBMM’de iki günde bini aşkın personel TBMM Hastanesi’ne koşarak test yaptırmak istedi. Yoğun test talebine yetişmeye çalışan hastane personeli, 700 personelin Kovid testini gerçekleştirdi. TBMM’de ise önlemlerin yoğunluğu her geçen gün artıyor.

Personel maskesiz çalışmazken, dezenfeksiyon çalışmaları da sıkı bir şekilde sürdürülüyor. TBMM, belirlenen takvime uyarsa en geç Temmuz ortasında çalışmalarını tamamlayacak. TBMM, Meclis Başkanlığı seçimlerinin de tamamlanmasının ardından bu tarihten itibaren 1 Ekim’e kadar tatile girecek. 

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