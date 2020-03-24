TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, yaptığı konuşmada, küresel bir soruna karşı milletçe mücadele verilen bu günlerde Meclis çalışmalarına katılmanın ve Genel Kurulu yönetmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Adan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Meclis, milletimizin ümit, heyecan ve şevk kaynağıdır. En şiddetli felaket günlerinde bile bu Meclis işlevini sürdürmüş, ufukları karanlığa teslim etmeyen bir ışık hüzmesi olarak herkese ümit aşılamıştır. İstiklal harbi esnasında Ankara bozkırlarına bombalar düşerken dahi bu Meclisin mensupları vazifelerine dört elle sarılmışlardır. Meclisin gayretini gördüğü vakit, vekilleri ile beraber millet de dimdik ayakta durmuştur. Koronavirüs de bu milletin boğuştuğu ve galibi geldiği onlarca felaketten birisi olarak inşallah en kısa sürede tarihe karışacaktır. Bin yıl önce Asya bozkırlarına dikilen Orhun Abideleri ile yüz yıl önce Ankara bozkırına açılan Millet Meclisi aynı sözleri söylemektedir; Aşağıda yağız yer yarılmadıkça, yukarıda mavi gök çökmedikçe bu millet pes etmeyecektir."

Adan'ın konuşmasının ardından üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türkiye'de dijital bağımlılık konusunda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara seslenerek, teknolojik aletlerin bağımlı hale getirmesine izin vermemelerini istedi.

Kitap okumak, müzik dinlemek, resim yapmak, eş ve çocuklarla sohbet etmenin sosyal uğraşlar olmasını isteyen Öztürk, "Teknoloji iyidir ama teknoloji kolik olmamak çok daha iyidir." diye konuştu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yeni tip koronavirüsün ekonomiye etkileri hakkındaki konuşmasında, tedbirler nedeniyle bir süreliğine faaliyetlerine ara verilen iş yerleri hakkında önlem alınmasını istedi. Yalım, işsiz kalanlar ve faaliyette bulunamayan yerler için işsizlik fonunun kullanılabileceğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılı dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Boyraz, Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiirinden mısralar paylaşarak, ne o ne de bir başkasının hayata veda edeceği yerin de şiirindeki gibi soğuk olabileceğini bilemeyeceğini söyledi.

"Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam" diyen Yazıcıoğlu'nun Anadolu ve memleket çoçuğu olduğunu belirten Boyraz, "Muhsin kim dersek? Muhsin bir yiğit delikanlı, sordum aslı Sivaslı, o milletin evladı Muhsin Yazıcıoğlu. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.