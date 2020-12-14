TBMM Başkanı Şentop Moldova Büyükelçisi Croitor'u Kabul Etti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor’u makamında kabul etti.



Mart ayında göreve başlayan Dmitri Croitor’un ülkemize büyükelçi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Meclis Başkanı Şentop, “Gagauz bir soydaşımızın bu göreve atanması bizleri ayrıca sevindirmiştir.” dedi.

“2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moldova’ya yaptığı ziyaretle, ortak sınırımız olmamasına rağmen, ortak tarihimiz ve kültürel öğelerimiz vasıtasıyla komşu addettiğimiz dost ve kardeş bir Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık.” diyen Şentop, ilişkilerin kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Şentop bu yıl açılışları yapılan Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat Başkonsolosluğu ve Alanya Fahri Konsolosluğunun ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlamasını ümit ettiğini belirterek, 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Maia Sandu’yu da tebrik etti.

Parlamentolar arası ilişkilere değinen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

“Parlamentolarımız arasındaki temaslar, ülkelerimiz ve kardeş halklarımız arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine çok değerli katkılar sağlamaktadır. Bu çerçevede, parlamentolarımızdaki ihtisas komisyonları ve dostluk grupları arasındaki istişare mekanizmalarının geliştirilmesi aynı zamanda KEİPA gibi uluslararası parlamenterler asamblelerdeki iş birliğimizin güçlendirilmesi bakımından da önem arz etmektedir. İki ülke Parlamentoları arasındaki Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının faaliyetlerine çok önem veriyoruz. “

“TÜRKİYE’NİN MOLDOVA İLE İLİŞKİLERİNDE GAGAUZ YERİ VE SOYDAŞLARIMIZ BİR DOSTLUK KÖPRÜSÜ GÖREVİ GÖRÜYOR”

Şentop, Türkiye’nin Moldova ile ilişkilerinde Gagauz Yeri ve soydaşlarının bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü belirterek, “Gagauz soydaşlarımızın refahı ve kültürel kimliklerini özgürce yaşayabilmesi, Moldova ile ilişkilerimizin ana gündem maddelerindendir. Biz güçlü bir Moldova’da güçlü bir Gagauz Yeri görmek istediğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Gagauz soydaşlarımızın kalkınması için özellikle TİKA aracılığı ile önemli destekler sağlıyoruz. TİKA bugüne kadar Moldova genelinde 40 milyon dolar değerinde 400 proje gerçekleştirmiştir. Gagauz Yeri’nin özerklik statüsüne işlerlik kazandırılmasına yönelik yasa değişikliği çalışmalarını yakından izliyoruz. 27 Ağustos’ta Dışişleri Bakanımızın ziyareti ile resmi açılışı yapan Komrat Başkonsolosluğumuz da Gagauz Yeri ile ülkemiz arasındaki bağları daha da güçlendirecektir.” dedi.

“ FETÖ SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, SAHİP OLDUĞU OKULLAR ARACILIĞIYLA ELDE ETTİĞİ GELİRLER İLE KÖK SALDIĞI ÜLKELERE DE TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR”

Konuşmasında, Moldova’da FETÖ iltisaklı “Orizont” isminde 5 okul bulunduğunu ve bunlardan birisinin de Gagauz Özerk Yeri’nde bulunan Çadır Lunga şehrinde olduğunu belirten Meclis Başkanı Şentop, “ FETÖ ile iltisaklı okullarda görevli olan 7 kişinin 6 Eylül 2018 tarihinde ülkemize iadesi konusundaki desteğinizden memnuniyet duyduk. FETÖ ile mücadelemiz konusunda da desteğinizin devamını bekliyoruz. Özellikle FETÖ iltisaklı 5 okulun Maarif Vakfımıza devrini ve yöneticilerinin ülkemize iadesi bekliyoruz. FETÖ sadece Türkiye için değil, bahse konu okullar aracılığı ile yaymakta olduğu fikirler ve sahip olduğu okullar aracılığıyla elde ettiği gelirler ile kök saldığı ülkelere de tehdit oluşturmaktadır. “ ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, 2016 yılı Kasım ayında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana ikili ticaretimizde hissedilir artışlar kaydedildiğini ve pandemi koşullarına rağmen 2020 Ekim ayı itibariyle ikili ticaret hacminin 402 milyon ABD Dolarına ulaştığını kaydetti. Şentop, hedefin iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar ABD Doları seviyesine ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Moldova Büyükelçisi Croitor ise, Meclis Başkanı Şentop’a teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.

Kabulde, Türkiye-Moldova Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da yer aldı.