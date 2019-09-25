'Tarih yazan bir foto muhabiriydi'

Erdoğan, Fahir Atakoğlu ve programa katılan Prof. Dr. Aziz Sancar’a teşekkür etti. Ara Güler’in, Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Ara Güler kendini, ‘tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabiri’ diye tanımlıyordu. Son nefesine kadar da deklanşöre bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmiştir” dedi.