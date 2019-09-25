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  3. 'Tarih yazan bir foto muhabiriydi'

'Tarih yazan bir foto muhabiriydi'

'Tarih yazan bir foto muhabiriydi'

Başkan Erdoğan, New York’taki Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası’nda Ara Güler Sergisi’nin açılışını yaptı ve Fahir Atakoğlu müzik dinletisine katıldı.

Erdoğan, Fahir Atakoğlu ve programa katılan Prof. Dr. Aziz Sancar’a teşekkür etti. Ara Güler’in, Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Ara Güler kendini, ‘tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabiri’ diye tanımlıyordu. Son nefesine kadar da deklanşöre bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmiştir” dedi.

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