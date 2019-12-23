Kulislerde konuşulan isim ayyuka çıktı! Talat Atilla: Kumpası açıklamanın zamanı geldi
CHP içinde büyük çatlağa neden olan 'Beştepe'deki CHP'li iddiası' ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 köşe yazarının '25 milyonluk rüşvet iddiasıyla' çalkalanan CHP'nin bulunduğu durumu kaleme alması sonrası Talat Atilla da harekete geçti. Söz konusu köşe yazılarında CHP’li Bülent Kuşoğlu işaret edilince Atilla, “Kumpasın parçalarını açıklamanın zamanı geldi” dedi.
CHP içerisinde derin bir çatlağa sebep olan “Beştepe’deki CHP’li” iddiasının sahibi Talat Atilla, Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Talat Atilla; Sözcü, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde bugün çıkan bazı yazılardan sonra “siyasetçi ve bazı yazarların, kumpasın bir parçası olduğunun ispatlamanın zamanı geldiğini” söyledi.
Atilla, şunları kaydetti:
“Sabırlıyımdır. Bana ve Türkiye’ye kurulan kumpasın belgesini mahkemede açıklayacaktım, ama Sözcü, Hürriyet ve Sabah’ta bugün çıkan yazılardan sonra siyasetçi ve bazı yazarların kumpasın bir parçası olduğunu ispatın zamanı geldi. Türkiye, kimin kumpasçı olduğunu birazdan görecek!”
Talat Atilla’nın bu paylaşımından kısa süre sonra yayımladığı “Türkiye’ye ve bana kurulan kumpasın belgesi” başlıklı yazıdan çarpıcı kısımlar, Atilla’yı harekete geçiren köşe yazılarının satır araları ve bugüne kadar yaşananların detaylarını okumak için tıklayınız…