'Tacize susan konuşmasın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı”nda konuştu. “Hükümetlerimiz döneminde kadınların her alanda hak ettikleri seviyeye gelmesi için çalıştık. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

KADINI KORUMAK VAZİFEMİZ



“Şiddet kime yönelirse, ayrımcılık kime uygulanırsa uygulansın mücadele edilmesi gereken kötülüktür. Kadınlarımızın onurunun, şerefinin maddi ve manevi varlığının korunması devletin görevidir. Tacize uğrayan kadınları nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kadınları da korumak bizim görevimizdir.”

TECAVÜZÜ ÖRTEN KONUŞAMAZ!



“CHP’de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. CHP bu bakımdan tam bir facia örneğidir. Belediye başkanlarının belediye başkan yardımcılarının aşağılık hareketlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Metroda tacizle ilgili kampanya başlatıp kendi adamları olduğunu öğrenince silen bunlar değil mi? Senin tecavüzcün kötü, benimki iyi. Senin ahlaksızın kötü benimki iyi kadar iğrenç bir anlayış yoktur. CHP’li kardeşlerimize, tüm kadınlara sesleniyorum; bu zata ve partisine gereken ders verin.”

BURADAN EKMEK ÇIKMAZ



“Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz. Tank Paleti Fabrikası’yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma. Zarar eden bir fabrika ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır.”

CSO KONSER SALONU TÖRENLE AÇILDI



SANATI DA PRANGALARINDAN KURTARDIK



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, müzik türleri arasında olduğu gibi müzisyenler, bestekarlar ve sanatçılar arasında da asla ayrım yapılamayacağını, Türkiye’de diğer pek çok hususta olduğu gibi müzik konusunda da bir dönem çok ciddi hataların yapıldığını belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur.”

10 ARALIK’TA BAKÜ’YE GİDİYOR



Erdoğan, Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferini kutlamak için 10 Aralık’ta Bakü’ye gidiyor. Erdoğan, burada düzenlenecek olan askerî geçit törene katılacak.

ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, kalıcı barışın Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını kaydetti. Muhsin Fahrizade suikastı nedeniyle İran halkına başsağlığı dileyen Erdoğan, suikastın bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.

“ATA’NIN VEFAT GÜNÜNDE KUTLAMA OLMAZ”



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Zafer Günü” olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa’nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi. Öte yandan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda 2 bin 783 Azeri askerin şehit olduğu bildirildi.

BM MESAJIYLA PROF. ŞAHİN VE EŞİNE TEBRİK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Oturumuna video mesaj gönderdi. Konuşmasında aşı çalışmalarına değinen Erdoğan şöyle konuştu: “Aşıda çok önemli bir başarıya imza atan, BİYONTEK’in kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’yi tebrik ederim. Türkiye olarak yürüttüğümüz, 12’si DSÖ listesinde bulunan 16 aşı çalışmasından birinin insan denemelerine başlanmasından da memnuniyet duyuyoruz. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır. Tedbirlerin kapsayıcı olması, hassas ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özen gösterilmesi elzemdir.”

SİVEREK’E KADIN BELEDİYE BAŞKANI



Şanlıurfa’nın Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Dün yapılan seçimde AK Parti’li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak yeni başkan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çakmak’ın iki üniversite mezunu olduğuna dikkat çekerek görevinde başarılar diledi.

HAYATIMIZIN GURUR KAYNAKLARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımlaı: “Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli kardeşlerimiz spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri gururlandırmaktadır. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

KILIÇDAROĞLU’NA 500 BİN LİRALIK DAVA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, “Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için milli güvenlik sorunudur” ifadesini kullanmış, AK Parti yönetiminden sert tepki görmüştü. Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

30 YIL SONRA BARIŞ ŞANSI VAR



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda konuştu: “Son gelişmeler, Azerbaycan topraklarının 30 yıldır devam eden işgalinin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Şimdi gerçek bir barış şansı var. Azerbaycan’da olduğu gibi, Türkiye, Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın bağımsızlığına kararlılıkla bağlıdır. Ayrıca bugün teröre karşı dayanışmamız çok önemli. FETÖ’cülerin HDIM’e katılımı büyük bir endişe kaynağı. Terörle bağlantılı grupların AGİT’i suistimal etmesine izin vermemeliyiz.”