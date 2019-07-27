'Tabanı toparlayın yeni bir AK Parti geliyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, “Birileri parti kuruyormuş. Bunları hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder” dedi.

KAFANIZA TAKMAYIN

Erdoğan şunları söyledi: “Değerli kardeşlerim, sağda solda birçok dedikodular var. AK Parti’nin mensupları dedikodularla amel eden değildir. Hiç bunlara kafanızı takmayın. Biz işimize bakalım. Ama hep söyledik ya bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Bu iş böyledir. Çünkü bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.”

AİLEMİZ GENİŞLEYECEK

Erdoğan, “Ülkeyi dönüştüren bir partinin kendini bunun dışında tutması düşünülemez. Amacımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şahsiyetli, söyleyecek sözü olan, iddia sahibi, milletimizin değerleriyle kuşanmış kadrolarla AK Parti ailesini genişletmektir. Önümüzdeki dönemde teşkilatlarımızın kadrolarını güçlendirmenin yanında geleneksel siyaset usullerine yeni yöntemler de ekleyeceğiz. Gerekirse yeni birimler ihdas etmek suretiyle teşkilatlarımızı siyaset yapım sürecinde daha aktif hale getireceğiz.” diye konuştu.

KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizlere 7. Olağan Büyük Kongre sürecimizi son baharda başlatacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Önce delege seçmen listelerini oluşturacak, ardından da belde, ilçe ve il kongreleriyle yola devam edeceğiz. Büyük kongre sürecimizin şimdiden partimize ve ülkemize hayırlı olmasını özellikle diliyorum. Önümüzdeki haftalarda söz verdiğim şekilde 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyları aldığımız şehirlerimize teşekkür ziyaretlerine başlayacağım. Gelecek seçim 2023’te. 4 yıl sonraki seçimlerde milletin karşısına ilk günkü heyecanıyla ve 22 yıllık tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız.”

TERÖR KORİDORU PARÇALANACAK

Erdoğan, “Güvenli bölge görüşmeleri nasıl biterse bitsin, terör koridorunu paramparça edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimiz için Fırat’ın doğusu güvenli olmalı” dedi.

Türkiye’ye yönelik terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak sınırlarında Pençe-1 ve Pençe-2 harekâtlarıyla kalıcı çözümler bulma yolunda olduklarını aktaran Erdoğan, “Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda ‘Kandil’ diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Fırat’ın doğusundaki terör guruplarıyla Kuzey Irak’taki teröristlerin irtibatını da kesmiş olacağız. Böylece hem doğuda hem batıda bu terör koridorunu kıskaca alma ve imha imkânına kavuşacağız" dedi.

TÜMÜYLE KOPARIP ATACAĞIZ

Erdoğan şunları söyledi: "Erbil’deki konsolosluk görevlimize yapılan saldırı, harekâtımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık. Başarılı bir operasyonla diğerlerini de inlerinde etkisiz hale getirirdik. PKK denilen çıbanbaşını Kuzey Irak’tan tümüyle koparıp atmadığımız sürece, bu tür saldırılar ülkemiz içinde ve dışında devam edecektir. Irak ve İran yönetimleriyle de bu konuda önemli ölçüde görüşbirliği içerisindeyiz.”

Erdoğan, Suriye sınırında yaklaşık 35 kilometre derinliğinde Türkiye’nin kontrolünde güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile görüşmelerinin de sürdüğünü söyledi.

Başkan Erdoğan Geleneksel Hasat Bayramı kapsamında buğday hasadı yaptı, yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Çiftçiye bayram müjdesi

Başkan Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen TİGEM 69’uncu Geleneksel Hasat Bayramı’nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, “Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı’ndan önce ödeyeceğiz” dedi. Erdoğan, ayrıca Türk tarımı adına gurur verici bir adım daha atmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, “Az önce Türkiye’nin ilk yerli üretim elektrikli traktörünün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptık. 45 dakika şarj süresiyle 7 saat aralıksız çalışabilen ve 105 beygir gücüne sahip bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95’e varan yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün, bu özelliği ile çiftçilerimizin maliyetlerini çok ciddi düşüreceğine inanıyorum” diye konuştu.

AB ile dost olmak istiyoruz

Erdoğan, “Türkiye hâlâ Avrupa’nın en yakın, en güçlü, en kârlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz” dedi. AB’yi en büyük ticaret ortağı, insani ve tarihi müştereklerin paylaşıldığı yol arkadaşı olarak gördüklerinin ve görmeye devam etmek istediklerini belirten Başkan Erdoğan, bu iyi niyetin sürmesinin yolunun, AB’nin de buna aynı anlayışla yaklaşması olduğunu kaydetti.

ABD’den aklıselim bekliyorum

S-400'lerle ilgili ABD’nin aklıselim hareket edeceğini umduğunu dile getiren Erdoğan “F-35 projesinden dışlanmak tehditleri başta olmak üzere Türkiye’ye yöneltilecek hiçbir tehdit ve yaptırımın ülkemizi, güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten alıkoyamayacağını burada bir kez daha ifade etmek isterim. F-35 vermiyorsanız kim verirse ona gideriz” diye konuştu.

Tek adamlık derdinde değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tek adam rejiminde Türkiye’nin emir alır hale geldiği” yönündeki sözlerini eleştiren Erdoğan, “Tutturmuş, yeni nakaratı o, ‘tek adam, tek adam...’ Benim öyle bir derdim yok. Biz bu milletin efendisi değiliz, hizmetkârıyız” dedi.