Süryanilerden Erdoğan'a teşekkür: Minnettarız

Kararı duyunca çok mutlu olduklarını ifade eden İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, “Değerli Hocamızın isminin ölümsüzleştirilmesini, büyük bir memnuniyet ve mutlulukla karşılıyoruz” diyerek şunları kaydetti:

“Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve bu konuda duyarlılık gösteren herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye’de yaşamaktan gurur duyuyorum. Son 18 yıl içerisinde Süryaniler’e eğer bir pozitif ayrımcılık söz konusuysa ki bu ayrımcılığı açıkçası görüyoruz. 1928’den beri kapatılan okulumuzdan sonra ilk defa okul açmamıza izin verildi.”