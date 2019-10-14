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  3. Süryani Cemaati'nden Çavuşoğlu'na teşekkür

Süryani Cemaati'nden Çavuşoğlu'na teşekkür

Süryani Cemaati'nden Çavuşoğlu'na teşekkür

Dünya Süryaniler Birliği (WCA), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na New York Times gazetesinde yayımlanan Barış Pınarı Harekatı’nın neden gerekli olduğunu anlatan makalesinde Süryanilerin sesini duyurduğu için teşekkür etti.

Merkezi Hollanda’nın Hengelo kentinde bulunan WCA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çavuşoğlu’na Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın neden gerekli olduğunu anlatan makalesinde WCA’dan bahsetmesi nedeniyle teşekkür edildi.  

Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bizi New York Times’ta anlattığın için teşekkürler. Son yıllarda Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG tarafından Batı’nın parası ve silahları ile Süryani Hıristiyanlarına yapılan insan hakları ihlallerini çok kez bildirdik. Hâlâ, medyada haykırış yok.” 

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