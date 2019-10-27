Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Suriyeliler için Rusya'yla işbirliği

Suriyeliler için Rusya'yla işbirliği

Suriyeliler için Rusya'yla işbirliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye’nin Suriye’de yüzbinlerce insanın hayatını kurtardığını söyledi.  

Yeni kurulan Küresel Gazeteciler Cemiyeti’nin Ankara’da düzenlediği “21. Dünya Rus Medya Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik hattın 120 kilometresinin şu anda Türkiye’nin kontrolü altında bulunduğunu, kalan kısmın kontrol altında tutulması için Rusya ile mutabakat imzalandığını söyledi. Oktay, Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşleri için Rusya ile yakın çalışılacağını belirtti. 

Oktay, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne daima saygı duymuştur. Bu kapsamda siyasi ve diplomatik gayretlerimiz kesintisiz sürmüştür. Türkiye, Rusya ve İran’ın desteğiyle İdlib’de oluşturulan görece sükunet ortamı sayesinde yüzbinlerce insanın hayatı kurtulmuş ve yeni bir göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye’nin hem Fırat’ın batısında hem de doğusunda teröre karşı verdiği mücadele bir tercih değil, bölge istikrarı için hayati bir zorunluluktur” dedi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi
Zehra'ya evlilik izni çıkmadı: Yaşı küçük
'Yoruluyorum ama mutluyum'
Kalabalık seyirci heyecanlandırdı
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
<p>Toprakla buluştuğunda kendisini tekrar üretebilen çekirdeğe tohum denir. Peki, ev koşullarında to

Evde Tohum Üretimi Nasıl Yapılır? #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi oldu ve kendisine plaket takdim edildi

İstanbul'daki barajların son görüntüleri