Suriyeliler için Rusya'yla işbirliği

Yeni kurulan Küresel Gazeteciler Cemiyeti’nin Ankara’da düzenlediği “21. Dünya Rus Medya Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik hattın 120 kilometresinin şu anda Türkiye’nin kontrolü altında bulunduğunu, kalan kısmın kontrol altında tutulması için Rusya ile mutabakat imzalandığını söyledi. Oktay, Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşleri için Rusya ile yakın çalışılacağını belirtti.

Oktay, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne daima saygı duymuştur. Bu kapsamda siyasi ve diplomatik gayretlerimiz kesintisiz sürmüştür. Türkiye, Rusya ve İran’ın desteğiyle İdlib’de oluşturulan görece sükunet ortamı sayesinde yüzbinlerce insanın hayatı kurtulmuş ve yeni bir göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye’nin hem Fırat’ın batısında hem de doğusunda teröre karşı verdiği mücadele bir tercih değil, bölge istikrarı için hayati bir zorunluluktur” dedi.