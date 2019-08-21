Süleyman Soylu'dan CHP'ye çağrı

Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Soylu 'CHP'nin ne yaptığımızı görmesi lazım. Bakanlık hukuk kurallarına göre hareket etmektedir' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapan Soylu, HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili "Devletin birliği, demokrasinin haysiyetini korumak için kararlıyız" diye konuştu. Sürecin demokrasi adına "turnusol kağıdı" olduğunu da vurgulayan Soylu, "Herkes safını belirlemeli" dedi.