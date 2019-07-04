Son dakika: Türkiye İsviçre'ye nota verdi

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek sözde "eylem planı" imzalamasını, BM Cenevre Ofisi ve İsviçre makamları nezdinde protesto etti. Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre Temsilcilik, BM Cenevre Ofisi Genel Direktör Vekili nezdinde girişimde bulunarak "eylem planı"nın imzalanmasından duyduğu infiali aktardı. Daimi Temsilcilik, sözlü protestosunun hemen ardından gerek BM Cenevre Ofisine gerekse de İsviçre makamlarına resmi protesto notası verdi. Temsilcilik, her iki makama da gönderdiği protesto notasına, PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin"in Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığına ilişkin belgeyi de iliştirdi.

PEDERSEN'DEN DE GİZLEDİLER

Daimi Temsilcilik ayrıca BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ofisiyle irtibata geçerek "eylem planı" imzalamasından haberdar olup olmadıklarını sordu. Pedersen'in ofisinde çalışan yetkililer ise cumartesi gerçekleşen imza töreninden bilgileri olmadığını Türk diplomatlara iletti.

BM TÖRENLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

BM, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzalamıştı. BM'den yapılan açıklamada, "SDG'nin, bu anlaşmayla çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği" bildirilmişti. BM raporuna göre, YPG/PKK, 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017'de yaklaşık 5 kat artarak 224'e çıkmıştı.

Türkiye, PKK'lı teröristlerle sözde eylem planının imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın, PKK teröristi “Ferhat Abdi Şahin” ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek anlaşma imzalamasının şiddetle kınandığı bildirildi. Açıklamada, “Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG’ye komutanlık eden PKK teröristi ‘Ferhat Abdi Şahin’ ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek ‘Eylem Planı’ imzalaması, BM adına son derece vahim bir gelişmedir" denildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğu ifade edilirken, “Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir” denildi.

BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin gözler önüne serdiği ifade edildi.

ÇOCUKLARI İNSANİ OLMAYAN KOŞULLARDA TUTUYORLAR

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi’nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumunda üye ülkelere hitap etti. Terör örgütü DEAŞ’ın bölgedeki hakimiyeti sona erdikten sonra, yerinden edilmiş binlerce sivilin derme çatma kamplarda “korkunç” ve “insani olmayan koşullarda” tutulduğunu vurgulayan Pinheiro, “Pek çoğu SDG tarafından fiili olarak gözaltında tutuluyor. Bu durum, tıbbi ve insani yardımların yetersizliği nedeniyle bugüne kadar 240 çocuğun ‘önlenebilir ölümlerine’ yol açmıştır.” dedi.

SAVAŞ SUÇLARI BELGELENMİŞ OLDU

Uzun süredir 11-16 yaş çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK, skandal anlaşmayla bu durumu ilk kez kabul etmiş oldu. Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan çocuk savaşçıların fotoğrafları servis edilmişti. 1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri, çocukların asker olarak kullanılmasını yasaklıyor.

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