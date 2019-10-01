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  3. Son dakika: MHP lideri Bahçeli meclis açılışına katılmayacak! İşte nedeni...

Son dakika: MHP lideri Bahçeli meclis açılışına katılmayacak! İşte nedeni...

Son dakika: MHP lideri Bahçeli meclis açılışına katılmayacak! İşte nedeni...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ndan, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Prof. Dr. Semih Yaçın’ın açıklaması şöyle:

Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmiştir.

TBMM’nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngürülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM’de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur.

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