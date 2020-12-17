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  • Son dakika haberleri... Mustafa Sarıgül resmen duyurdu: İşte partinin ismi ve logosu
17 Aralık 2020 Perşembe 16:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Mustafa Sarıgül resmen duyurdu: İşte partinin ismi ve logosu

Son dakika haberleri... Mustafa Sarıgül resmen duyurdu: İşte partinin ismi ve logosu
DHA

Mustafa Sarıgül, İstanbul'da düzenlenen toplantıda kurucusu olduğu partinin adını "Türkiye Değişim Partisi" olduğunu açıkladı. Partinin logosu ve müziği de kamuoyuyla paylaşıldı.

Mustafa Sarıgül, partisinin adının "Türkiye Değişim Partisi" olduğunu açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı.

Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.

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