Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert İdlib açıklaması! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rejimin İdlib saldırılarına ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu; "Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Rusya ile diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz.Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak " dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil."
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