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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert İdlib açıklaması! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert İdlib açıklaması! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert İdlib açıklaması! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rejimin İdlib saldırılarına ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu; "Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Rusya ile diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz.Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak " dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil."

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