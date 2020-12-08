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  • Son dakika haberi... Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu
08 Aralık 2020 Salı 16:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu

Son dakika haberi... Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu
AA

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

HASAN MURAT MERCAN KİMDİR?

Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Babasının adı Yaşar Nafiz, annesinin adı Ümmü'dür.

Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı.

Cleveland State Üniversitesi'nde Doçent oldu. Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu.

22. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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