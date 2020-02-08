Seçim Kurulu CHP için 'acil' toplanıyor... 'Bu yüzden kongre yapılamaz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği Olağan İl Kongresi, Ali Alagöz ve Yücel Korkmaz adlı iki kişinin şikayeti üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından incelenecek.

CHP’ye yakınlığı ile bilinen Gerçek Gündem’in iddiasına göre, şikayetçi iki kişi, CHP'nin Olağan Kongresi'nin Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağının duyurulduğu ancak buna rağmen, kültür merkezine yakın bir yere çadır kurularak kongrenin yapılacağını belirterek özetle şu ifadeleri kullandı:

"Kongre, adres olarak duyurulan Kültür Merkezi yerine, oraya yakın bir alana kurulan çadırda yapılacak. Bu da üyelerin katılımını engelleyecek bir husustur. Bu yüzden kongre yapılamaz. Üyeler adresi bilmediği için kongreye katılamaz. Bu da hak ihlalidir."

Dilekçe üzerine Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, şikayeti değerlendirmek üzere saat 18.15'te toplanacak.



Öte yandan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde kongre yapma kararı alan CHP İstanbul İl Başkanlığı, salon daha önce kiralandığı ve düğün yapılacağı için bahçeye çadır kurmak zorunda kaldı.