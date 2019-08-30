MHP lideri Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları töreninde konuştu

MHP lideri Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları'nın yeni bina açılışında ülkücü camiaya önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Ülkücü gençliğin bölücülere karşı yıkılmaz bir kale olduğunu vurguladı ve Ülkü Ocaklı gençliğe yeni çalışmalarında başarılar diledi.

"ÜLKÜ OCAKLARI ZORU GÖRÜNCE KAÇANLARIN YERİ DEĞİLDİR"

Ülkücü ömürler çileyi azık yaptılar. Çelikleşmiş iradeleriyle zalimlere kıyasıya direndiler. Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, vatan ve millet sevdasının gösterdiği iman kaynağıdır. Ülkücü bir ülküsü olan mülhem bir davası olan mümtaz bir kişidir. Ülkü varsa amaç vardır. Arzu vardır, asırları kavrayış vardır. Tarih henüz sığ fikirlerden büyük ülkülerin doğduğunu görmemiştir. Büyük dava adamları ahlak kahramanlarıdır. Ülkü Ocakları davası büyük olanlarındır. Ülkücü sıradan bir hayatın takipçisi olamaz. Ülkü Ocakları her günü bir asra bedel olan yarım asrın şahididir. Ülkü Ocaklarından haydut çıkmaz, çıkmamıştır çıkmayacaktır. Ülkü Ocaklarından sadece dava adamı çıkar, şehitler çıkar, kahramanlar çıkar. Ülkü Ocakları zoru görünce kaçanların yeri değildir. Para ve makam isteyenlerin yeri değildir. Ülkü Ocakları fikir ve düşünce yapımızda hayat boyu taşıyacağımız bir yerdir. Ülkü Ocakları çağın hastalıklarına karşı bir kurtuluş reçetesidir. Hem kendinizi yetiştireceksiniz hem de ülke için çıkış yollarını arayacaksınız. Eğitim hayatını aksatmayan, sürekli okuma ve araştırma yapan bir ilim seviyesini yakalamak için çalışacaksınız.

"ÜLKÜCÜYÜZ DİYENLER İÇİN BULUŞMA GÜNÜDÜR"

Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dediği gibi " İki günü aynı olan ziyandadır" bu yüzden iki günümüz aynı olmamalı. Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir. Ülkücü bu siperin Çanakkale savunma hattıdır. Bekamızı mutlaka koruyacağız. İnanmak başarmanın yarısıdır. Sizler Türk tarihi kadar büyüksünüz. Bir ülküye sahip olmak en büyük şereftir. Kaynağını Türk - İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği sarsılmaz bir kaledir. Ülkücüyüz diyen herkes için gün buluşma günüdür. Ben de varım deme günüdür.

"KAHRAMANLARIMIZI UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Büyük davalar, büyük hedefleri olan insanların omuzlarında taşınmıştır. Zaferler haktan ve hakikatten yana olanların omuzlarında yükseldi. Gideceği yeri bilmek ancak bugünü anlamaktan geçer. Dünü, bugünü ve yarını bir bütün olarak yorumlayamamış milletler heba olmuştur. Davamıza gönül vermiş, şehadet şerbetini içmiş kahramanlarımızı unutmak mümkün değildir.

"BAŞARMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTUR"

Önümüze engel çıkarılsa da bunları birer birer aşacağız. Çağa yön veren istikbalini çatısını çizenler olacağız. Başarmaktan başka da çaremiz yoktur.