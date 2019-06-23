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  3. MHP lideri Bahçeli: Erken seçim bahsi açmak ülkemize kötülüktür

MHP lideri Bahçeli: Erken seçim bahsi açmak ülkemize kötülüktür

MHP lideri Bahçeli: Erken seçim bahsi açmak ülkemize kötülüktür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul seçim sonucuyla ilgili, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir"

"Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir."

Ayrıntılar geliyor...

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