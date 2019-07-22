Son dakika haberi: Jeffrey Bakan Akar ile görüşüyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığı'ndaki temaslarını tamamladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve beraberindeki ABD heyetinin Bakanlık'taki temasları sona erdi.

Toplantıda, Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.

HULUSİ AKAR'LA GÖRÜŞÜYOR



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşüyor.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türk hükümetinin davetiyle Ankara'ya gittiği belirtilmişti.

Jeffrey'nin 22-23 Temmuz'da Türk yetkililerle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DAEŞ'in yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak" ifadesi yer almıştı.