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  3. Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Sayın Donald Trump’ın davetine icabetle 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.

Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanıyla biraraya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edeceklerdir.

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacaktır.

Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ABD Ticaret Odası’nın evsahipliğinde düzenlenecek toplantıda işinsanlarına hitapta bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaretle, vatandaşlarımız, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle buluşmaları da planlanmıştır.''


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