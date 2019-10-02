Son dakika haberi... Bakan Akar'dan çok sert 'Güvenli Bölge' çıkışı: Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki güvenli bölge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akar, 'Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar, güvenli bölgenin tesisi konusunda oyalama ve geciktirmenin çalışmaları bitireceğini ifade ederek şöyle dedi:
"Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.
(AA)